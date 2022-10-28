Kaza yapan sürücü önce ehliyetini polise verip kaçtı, ardından geri döndü alkollü çıktı

Bursa’da arkadaşıyla seyir halinde olan alkollü sürücü; kırmızı ışıkta dönüş yapan taksiye çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada alkollü sürücü kazazedelere ilk müdahaleyi yaptırdı. Ardından polis ekiplerini görünce ehliyetini verip olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra geri gelen sürücü polislerin neden kaçtın? sorusuna “Babamdan korktum” dedi. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Sürücünün 0,80 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Gökdere Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşimişcan Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen Turan Ç. idaresindeki 16 T 0457 plakalı taksi, kırmızı ışık ihlali yaptı.

Bu esnada karşı istikametten gelen Enes T. yönetimindeki 16 CLV 86 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu taksi sürücüsü ve takside bulunan Bayram Ö. ile otomobilde bulunan Ömer Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Enes T. ise yaralıların başından ayrılmazken; polis ekiplerinin gelmesiyle ehliyet ve ruhsatını verip olay yerinden kayıplara karıştı. Daha sonra sürücüyü arayan polisler durumu sürücünün ailesine bildirdi. Olay yerine gelen aile oğullarına ulaşmak için dakikalarca telefonla aradı. Yaklaşık 15 dakikalık aramanın ardından telefona cevap veren 26 yaşındaki sürücü olay yerine geri geldi. Polislerin neden kaçtın ? sorusuna cevap veren sürücü, “ Sizden değil babamdan korktum” diye cevap verdi.

Alkolmetreye üfleyen sürücünün 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay el konulan sürücü polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunu iyi olduğu öğrenildi.