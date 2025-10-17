Kaza yapan tır yanarak kül oldu

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan tır tarlaya uçarak takla atarken, yapan araç yanarak kül oldu.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Alınan bilgilere göre; Bilecik-Eskişehir D-650 kara yolunda seyir halindeki 07 GCA 91 plakalı tırın sürücüsü Osman K., Örenköy köyü mevkiinde aracın bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yol kenarından tarlaya uçarak, takla attı. Araç ardından bir anda araç bir anda alev alırken, kül oldu. Yaşanan trafik kazasında araç sürücü Osman K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.