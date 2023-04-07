Kaza yerinde güvenliği sağlarken otomobilin çarptığı astsubay şehit oldu

Ankara’da bir otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak, (32) otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayaş İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında görevli trafik ekibi, 78 AAE 486 plakalı aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası üzerine olay yerine intikal etti. Ekipte bulunan Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak’a (32) bölge güvenliğini sağlamak için yola dubaları yerleştirdiği esnada sürücüsünün yağış sebebiyle kaygan yolda hakimiyetini kaybettiği 06 CIL 194 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Çolak’ı Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çolak şehit oldu. Balıkesir nüfusuna kayıtlı şehidin evli ve 1 yaşında kızı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.