Kaza yerine giden muhabir, abisinin kazasıyla karşılaştı

Bursa’da kazayı görüntülemek için olay yerine giden muhabir abisinin kazasıyla karşılaştı.

Kaza, İznik ilçesi Boyalıca köyünde gerçekleşti. İznik ilçesi İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ali Karatekin, Boyalıca köyü Kocaz mevkiinde trafik kazası ihbarı alınca olay yerine hareket etti. Kaza yerine varan muhabir kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün abisi Mehmet Karatekin olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Kazada 16 H 3720 plakalı araç sürücüsü Osman Hekimoğlu ve eşi Ayşe Hekimoğlu’nun kolu kırılırken, 16 H 2288 plakalı araç sürücüsü Mehmet Karatekin kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.