Kazada ağır yaralanan gençten acı haber

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kros motosikletin minibüs ile çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan gençten acı haber
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
mdk
mdk
mdk
mdk

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kros motosikletin minibüs ile çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkisinde meydana geldi. Recep Özdemir (24) idaresindeki kros motosiklet, Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkisinde Y.E.D. hakimiyetindeki 41 ARJ 997 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savruldu, sürücü ağır yaralandı. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir’in kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb