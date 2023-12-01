Kazada ağır yaralanmıştı, hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Emre Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana gelen kazada, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 34 Z 6969 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K. hakimiyetindeki 41 SS 224 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada A.K., M.K. ve Emre Keskin yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emre Keskin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.