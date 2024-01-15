Kazada araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kavşakta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Otomobilin içerisinde sıkışarak yaralanan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. kontrolündeki 16 BM 883 plakalı Fiat marka otomobil ile Ö.F.Y. idaresindeki 54 ADB 629 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta savruldu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan B.A. isimli kadın, itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.