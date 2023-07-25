Kazada hayatını kaybeden çocuğun mevlit yemeğinde 128 kişi zehirlendi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ebubekir Kılıç isimli çocuğun mevlidinde 128 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Zehirlenenler arasında yemeği yapan firma sahibinin de olduğu öğrenildi.

19 Temmuz tarihinde Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Ebubekir Kılıç, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden çocuk için, dün akşam saatlerinde Aziziye Mahallesi 410. Sokak üzerinde bir sitede mevlit düzenlendi. Düzenlenen mevlitte misafirlere tavuk, pilav ve ayran ikramı gerçekleştirildi. Yemeğin ardından rahatsızlanan ve aralarında yemeği yapan işletmenin sahibinin de olduğu öğrenilen 128 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile Karasu Devlet Hastanesi’ne başvurdu. 128 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Karasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mevlitte dağıtılan yiyecek ve içeceklerden numune alarak inceleme başlattı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.