Kazada hayatını kaybeden İpek Bahadır son yolculuğuna uğurlandı

Silivri'de hafriyat kamyonun karşı şeride geçmesiyle yaşanan kazada hayatını kaybeden İpek İkto Bahadır, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden İpek Bahadır son yolculuğuna uğurlandı
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TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkiinde, tekeri patlayan hafriyat kamyonun karşı şeride geçmesiyle yaşanan kazada 6 kişi hayatını kaybetmişti. Dün yaşanan feci kazanın ardından ise İpek İkto Bahadır, bugün Esenyurt’ta son yolculuğuna uğurlandı. Esenyurt Erenler Cem Evi’nde yapılan törende sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, aile üyeleri fenalık geçirdi. Törenin ardından Bahadır’ın naaşı Büyükçekmece Mezarlığı’na defnedildi.