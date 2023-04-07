Kazada hayatını kaybeden Kadıköylü genç toprağa verildi
Dün Hayrabolu'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kadıköylü İskender Cambazoğlu (30), sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün Hayrabolu’ya Karabürçek Mahallesi yakınlarında meydana gelmiş takla atan otomobilin sürücüsü Silivri’nin Kadıköy mahallesi sakinlerinden İskender Cambazoğlu (30) olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Genç yaşta hayatını kaybeden Cambazoğlu, bugün Cuma namazı sonrasında Kadıköy mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları eşliğinde ebedi istirahatgahına tevdi edildi.