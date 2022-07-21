Siemens
SON
DAKİKA
Silivri Belediyesinden 220 çocuğa coşkulu sünnet şöleni
Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği'nden TFF'ye çağrı
Türkiye salgında 154 ülkeye yardımda bulundu
Lastiği patlayan tır, emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpıp devrildi
Trakya'da bölgeye 1 milyon 600 bin TL kaynak aktarılacak
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Kazada hayatını kaybeden Ülkü Ocakları İlçe Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kaza neticesinde olay yerinde hayatını kaybeden Karasu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Hocaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden Ülkü Ocakları İlçe Başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kaza neticesinde olay yerinde hayatını kaybeden Karasu Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Hocaoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece saatlerinde Karasu-Kaynarca yolu Denizköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hocaoğlu (33) idaresindeki 54 PG 054 plakalı otomobil, Halil B. idaresindeki 54 PG 161 plakalı otomobil ve Recep Ali K. yönetimindeki 54 AAU 596 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada, Karasu Ülkü Ocakları Başkanı sürücü Mehmet Hocaoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Hocaoğlu, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karasu Resuller Mahallesi’nde toprağa verildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Cenazede Mehmet Hocaoğlu’nun ağabeyinin ayakta zorlukla durduğu görüldü. Cenazeye, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ülkü Ocakları Sakarya İl Başkanı Kadir Şentürk, Karasu Kaymakam Vekili Dr. Emre Nebioğlu, ilçe protokolü, ilçe belediye başkanları, ilçe parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
Silivri'de panelvan araçla çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
8 gündür kayıp genç ormanda böğürtlen yiyerek hayatta kalmış
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Silivri'de hareket halindeki araç alev alev yandı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Elektrik kesintilerine dikkat !
Elektrik kesintilerine dikkat !
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin