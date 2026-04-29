Kazada hayatını kaybetti, karnındaki çocuğu ile toprağa verildi

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Sultan Kuduş ile karnındaki 9 aylık bebeği hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, memleketi Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır kırsal mahallesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, henüz bir yıl önce evlenen ve doğum için gün sayan Sultan Kuduş, sabah saatlerinde hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Doğum sancıları başlayan genç kadın, ailesiyle birlikte hastaneye doğru giderken Ankara’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Sultan Kuduş ile karnındaki 9 aylık bebeği kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden genç kadının, dünyaya gelmesini beklediği bebeğine "Asel Mihra" ismini vereceği öğrenildi.

Sultan Kuduş ve bebeği için memleketi Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır kırsal mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Anne ve karnındaki bebeği, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.