Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne’nin Süloğlu Kavşağı yakınlarında meydana gelen feci trafik kazasında, tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarak tarlaya savruldu.

Kaza, Z.S. idaresindeki 59 AFK 660 plakalı tırın, Süloğlu Kavşağı yakınlarında Ahmet Kanı yönetimindeki 22 AAP 463 plakalı SUV tipi araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar tarlaya girerken, SUV tipi aracın motoru ve tekerleğinin yerinden kopması kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada ağır yaralanan SUV sürücüsü Ahmet Kanı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz sürücü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.