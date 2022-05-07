Kazada isyan etti: 'Motosikletlileri de adam yerine koyun'

Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Olay yerinde toplanan motosiklet sürücüleri, trafikte bazı araç sürücülerinin motosikletleri araç yerine koymadığını ifade ederek tepki gösterdi.

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  • 07.05.2022 19:33
  • Güncelleme: 07.05.2022 21:15
Kazada isyan etti: 'Motosikletlileri de adam yerine koyun'
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Olay yerinde toplanan motosiklet sürücüleri, trafikte bazı araç sürücülerinin motosikletleri araç yerine koymadığını ifade ederek tepki gösterdi.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski kiler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatip Mahallesi istikametine seyreden Emrah Alçı idaresindeki motosiklet, Hakan Koç idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

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Kaza sonrası yaralanan motosikletli olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“Bizi de insan yerine koysunlar”

Kaza sonrası olay yerinde konuşan bir motosiklet sürücüsü, “Şu araç sürücülerine yalvarıyorum artık. Motosikletler de bir araç, bizi de insan yerine koysunlar. Artık yeter bu kadar canlar yanmasın. Ekmek parası için yola çıkan bu emekçilerin anaları ağlamasın. Araç sürücüleri motosikleti araçtan saymıyorlar. Biz de can taşıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

İHA

SHA Editör
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