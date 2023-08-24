Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Romanya plakalı tır, Lalapaşa-Edirne yolunda kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada kalbi duran tır sürücüsü, yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Lalapaşa-Edirne Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu Srpcıv Arges idaresindeki AG 13 JLD Romanya plakalı tır, hafif sağanak sebebiyle Lalapaşa ilçesine dönüş kavşağında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada kalbi duran tır sürücüsünü hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Arges’in cenazesi, Lalapaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.