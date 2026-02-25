Kazada mağdur aileye polis sahip çıktı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana trafik kazasının ardından mağdur olan aileye polis ekipleri sahip çıktı.
Bozüyük-Bursa karayolunda trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine intikal eden Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Bölge Trafik Denetleme ve İstasyon Amirliği ekipleri, araçta bulunan aileyle yakından ilgilendi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada, mağdur aile polis ekipleri tarafından istasyonda misafir edilerek gerekli destek sağlandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların güvenliği ve huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.