Kazada minibüs hurdaya döndü

Edirne'de kamyon ile çarpışan minibüs adeta hurdaya döndü. Yaralanan minibüsün şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada minibüs hurdaya döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de kamyon ile çarpışan minibüs adeta hurdaya döndü. Yaralanan minibüsün şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne merkeze bağlı Kemalköy köyü yakınlarında kamyon ile minibüs çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı minibüs şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kamyon sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.