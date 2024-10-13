Kazada ölen doktorlara acı veda: Alkışlarla uğurlandılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde duvara çarpan elektrikli cipte hayatını kaybeden 2 doktor için görev yaptıkları hastanede tören düzenlendi. Dr. Emel Ersöz ve Prof. Dr. Nilda Turgut alkışlarla uğurlanırken bir yandan da gözyaşları sel oldu.

Tekirdağ’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 doktor için görev yaptıkları hastanede tören düzenlendi. Sabah ilk tören Tekirdağ Şehir Hastanesinde yapıldı. Kazada hayatını kaybeden Nüroloji Uzmanı Dr. Emel Ersöz’ün cenazesi hastane önüne getirildi. Tören sırasında gözyaşları sel olurken burada dualar edildi ve çalışma arkadaşları son anılarını paylaştı.

5 tıp fakültesi öğrencisine burs ve adı yaşatılacak

Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Çağatay Lütfü Onar törende yaptığı açıklamada, “Son derece azimli bir meslektaşımızı kaybettik. İnsanlar fikirleri ile yaptıkları ile yaşarlar. Emel Hocamın izi hiçbir zaman silinmeyecek. Kendisi büyük güçlükle tıp fakültesini okumuş. Ve her hastasına aynı şefkatle merhametle yaklaşan çok sevdiğimiz bir meslektaşımızdı. Anısını yaşatmak için kendisinin de kurulmasını çok istediği İnme Merkezine onun adını vermeyi planlıyoruz. 5 tıp fakültesi öğrencisine ben ve arkadaşlarım onun anısını yaşatmak için burs vereceğiz” dedi.

“Kolumuzu kanadımız kaybettik”

Başhekim Onar Emel Ersöz hakkındaki bir anısını da anlatarak, “2020 yılının Ekim ayında hem de bugünlerde Tekirdağ Devlet Hastanesine yeni atandığım zaman mesai dışı bir günde hastanenin önünde gördüm kendisini. Elinde bir eczane poşeti vardı. Hastanede bulunmayan bir ilacı kendi yatırdığı hasta için dışarıdan bulmuş, kendi bütçesi ile temin etmiş. Hastaya o ilacı götürüyordu. Hocam geçmiş olsun dedim. ‘Hocam hastamız ile ilgili bir ihtiyaç hasıl oldu ilacı kendim temin ettim’ dedi. İnanın bu ilk değildi son da değildi. Mesai dışındaki vaktini de hep hastalarını, ilmi düşünerek geçirirdi. Biz kolumuzu kanadımızı kaybettik ama anısını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Dr. Emel Ersöz’ün kızı Selin Ersöz ise yaptığı açıklama sırasında gözyaşlarına boğuldu. Ersöz, “Şöyle etrafa baktığımda onun yüzünü görüyorum. O kadar insanlardan sadece onu görüyorum. Kendisi bana hiçbir zaman bağırmadı ve bana elini hiç kaldırmadı. Kızdığı zamanlarda sadece benim iyiliğim içindi. Tanıdığım bir melekti o. Herkesin iyiliğini düşünür. İyiliklerini asla anlatmazdı. Canım annem benim mekanı cennet olsun” dedi.

Dr. Ersöz’ün cenazesi alkışlar eşliğinde cenaze namazının kılınacağı Edirne’ye gönderildi.

Saat 11.00’da ise kazada hayatını kaybeden Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut için üniversite hastanesi önünde tören düzenlendi. Törende Prof. Nilda’nın yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Çalışma arkadaşları son kez anılarını paylaştı ve gözyaşı döktü. Dualar edildikten sonra Prof. Dr. Nilda’nın tabutu alkışlar eşliğinde camiye uğurlandı.

Törende bir açıklama yapan NKÜ Hastane Başhekimi İlker Yıldırım, çok değerli bir çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini ifade ederek, “Maalesef takdiri ilahi böyle tecelli etti. Bu havada hepiniz geldiniz hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Her iki doktor için düzenlenen törenlere NKÜ Rektörü Mümin Şahin, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Çağatay Lütfü Onar, NKÜ Hastanesi Başhekimi İlker Yıldırım yakınları, doktorlar, çalışma arkadaşları ve hastane personeli katıldı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücü Dr. L.K.’nin kontrolündeki 22 ADU 345 plakalı elektrikli cip, Malkara yoluna çıkarken istinat duvarına çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilda Turgut ile Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü doktor L.K. ve diğer yolcu doktor A.A.G. ise kazada yaralandı.