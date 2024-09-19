Kazada şans eseri burnu bile kanamadı
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonun refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonun refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.
Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Eskişehir kara yolunda seyir halinde bulunan 11 ABL 692 plakalı kamyon sürücüsü Hacı B., Poyra Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çarparak durabildi. Kazada şans eseri sürücüde bir yaralanma meydana gelmezken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza sebebiyle Bilecik - Eskişehir bir süre kara yolu tek şeritten verilirken, jandarma geniş çaplı önlem aldı.