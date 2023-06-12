Kazada yaralanan 18 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dün D-100 karayolunda tır ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Çıbık, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akyazı ilçesi D-100 karayolu Ormanköy Mahallesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki tır ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan Emirhan Çıbık (18) ile S.K. (19) isimli iki kişi yaralanmıştı. Yaralılar, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Emirhan Çıbık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çıbık’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Hendek Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.