Kazada yaralanmıştı, 11 gün sonra hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’da bisikletiyle seyir halinde olduğu esnada aracın çarpması neticesinde yaralanan emekli polis memuru, tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Emekli polis memuru Hamza Avcı (58), 4 Mart Cumartesi günü Arifiye’de bisikletiyle gezdiği esnada aracın çarpması neticesinde yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Avcı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavi süreci devam ederken fenalaşan Avcı, 11 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Avcı’nın cenazesi, öğle vakti Ulu Cami’de kılınacak namazın ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.