Kazadan 10 saat sonra bulunan sürücü defnedildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kazadan 10 saat sonra ağır yaralı olarak bulunan ve hastane yolunda hayatını kaybeden sürücü, toprağa verildi.

Kaza, iki gün önce saat 04.30 sıralarında Karasu’nun Yeni Mahallesi liman kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, direğe çarpmış bir araç ile karşılaştı. Sürücüsü bulunamayan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Dün saat 15.00 sıralarında ise kaza yerinden 50 metre ileride bir şahsın hareketsiz yattığı yönünde ihbar alan ekipler, şahsın kaza yapan Halil Patan (36) olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde ambulansa alınan Patan, hastane yolunda hayatını kaybetti. Halil Patan, Yenimahalle Cami’de kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.