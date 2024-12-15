Kazadan daha fazla can yakan karar

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kavşakta iki aracın karıştığı bir kişinin öldüğü diğerinin ise ağır yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada kırmızı ışık ihlali yapan ve yüzde 89 kusurlu sayılan avukat kadın sürücü ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Serkan Yıldızhan’ın oğlu İsmail Yıldızhan, adalet istedi.

Kaza, 10 Aralık Salı günü Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı İznik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu istikametinden gelen 26 AFV 175 plakalı otomobilin sürücü Avukat Alev Akkaya Karabacakoğlu, kavşağa geldiği esnada kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı. Kadın sürücü bu sırada Hüseyin Şen’in idaresindeki 16 H 4730 plakalı otomobile çarpmasıyla Şen, idaresindeki araç direğe çarparak durabildi. Feci kazada sürücünün yanında bulunan Serkan Yıldızhan hayatını kaybederken, geçmiş dönem AK Parti Meclis Üyesi Hüseyin Şen, ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaza sırasında 5’inci vitesle seyretmiş

Kaza sonrası polis ekiplerinin tutanaklarına sürücü Alev Akkaya Karabacakoğlu’nun “kırmızı ışık ihlali” yaptığı, sürücü Hüseyin Şen’in kusuru bulunmadığı işlendi. Ayrıca sürücü Karabacak’ın kaza esnasında 5’inci viteste seyrettiği ortaya çıktı.

Yüzde 89 kusurla serbest kaldı

Kazanın ardından Serkan Yıldızhan, sevdiklerinin gözyaşlarıyla birlikte toprağa verilirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın sürücü, yüzde 89 kusurlu olarak hakim karşısına çıktı. Çıkarıldığı mahkemece sürücü Karacakaya serbest kalırken, kazazede yakınları karara tepki gösterdi.

“Canımız yanıyor, adalet istiyoruz”

Kazada hayatını kaybeden Serkan Yıldızhan’ın oğlu İsmail Yıldızhan gerekenin yapılarak adaletin tecelli etmesini istedi. Acılı genç yaptığı açıklamada, “Bizim kazanın yaşandığı tarihten itibaren canımız yanmaya devam ediyor. Bu ömür boyu da devam edecek. Ama gel gelelim ki bize, babama, şu anda hastanede yatan Hüseyin Şen ağabeyime çarpan Alev Akkaya Karabacakoğlu, yüzde yüz suçlu olmasına rağmen hala elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. Ben adalet istiyorum. Bir avukat kimliği olan şahıs ne olay yaşamışsa yaşasın nasıl elini kolunu sallaya sallaya gezebilir. Ucunda ölüm var, bir yaralımız var. Bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerekenin yapılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

3 saat içerisinde serbest bırakıldı

Serkan Yıldızhan’ın ağabeyi Erkan Yıldızhan ise kazaya sebebiyet veren şahsın avukat olduğunu söyleyerek 3 saat içerisinde serbest bırakıldığını ifade etti. Ağabey Yıldızhan adaletin herkese uygulanması gerektiğini vurgulayarak, “Vuran şahıs avukat olduğu için üzerinden 24 saat bile geçmeden 3 saat içerisinde serbest bırakılmış, biz bunun için adalet istiyoruz. Adalet kişilere göre olmasın, herkese adalet olsun. Hakim, savcı, kaymakam fark etmesin. Herkese eşit şekilde adalet olsun” ifadelerini kullandı.

Kazayı yaralı olarak atlatan Hüseyin Şen ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam ediyor.