Kazak kardeşler Nuray ve Bota Türkiye'de şifa buldu

Kas zayıflığına bağlı olarak yürümekte güçlük çeken ve ayaklarında eğrilik olan Kazakistanlı kız kardeşlere, küçük yaşlarda Charcot-Marie-Tooth (CMT) teşhisi konuldu. Yıllardır sağlık sorunları yaşayan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan kız kardeşler, Türkiye’de

yapılan başarılı operasyonla şifayı buldu.

Kazakistanlı kardeşler, Nuray M. (17) ve Bota M. (15) kas zayıflamasına bağlı olarak ayaklarda eğrilik ve yürümekte güçlük çekme şikayetleriyle ülkelerinde hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu kız kardeşlere beyin ile vücut kasları arasındaki iletişimi sağlayan periferik sinirlerin etkilendiği ve genetik hastalık olan Charcot-Marie-Tooth (CMT) teşhisi konuldu. Ülkesinde çeşitli doktorlara gitmesine rağmen hastalıklarına çözüm bulunamayan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren kız kardeşler, tavsiyeler üzerine tedavi için Türkiye’ye geldi. Kazak kardeşler, Pendik Yüzyıl Hastanesi’nde Ortopedi Travmatoloji Uz. Doç. Dr. Tansel Mutlu ve ekibinin 15 Mayıs 2022 tarihinde yaptığı ilk ameliyatı ve 30 Mayıs 2022 tarihinde yapılan ikinci ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak 1 günde taburcu oldular.

“Tedavi için Çin’e gittik, çok çeşitli otlar ve tedaviler yapıldı fakat hiçbir sonuç alamadık”

Konu hakkında konuşan babaanne Turdykal B. “İyileşilemez bir hastalık olan Charcot-Marie-Tooth teşhisi konuldu. 6 yıldır torunlarım çok çeşitli tedaviler gördü fakat fayda göremedi. Tedavi için Çin’e gittik, çok çeşitli otlar, değişik masajlar ve tedaviler yapıldı fakat hiçbir sonuç alamadık. Kazak doktor vasıtasıyla Türkiye’ye geldik. Doktor Tansel Mutlu, ameliyatlarını yaptı. Şu an yürüyorlar.“ dedi.

“Tek başına yürüyebilmek bizim için çok mutluluk verici”

Türkiye’de yapılan ameliyat ile artık yürüyebildiklerini belirten 17 yaşındaki Nuray M. “Ameliyattan önce sadece dizler üzerinde yürüyebildik. Sokağa çıkarken de tekerlekli sandalye kullanabiliyorduk. Ameliyat sonrası yürüyebiliyoruz. Çok mutluyuz. Tek başına yürüyebilmek bizim için çok mutluluk verici.” diye konuştu.

“Onların yardımsız cihazlarla şu anda yürüyebilmeleri bizi çok mutlu ediyor”

Başarılı operasyonu gerçekleştiren Ortopedi Travmatoloji Uz. Doç. Dr. Tansel Mutlu ise “İki kardeşlere babadan geçen genetik bir hastalık. Tekerlekli sandalye seviyesindelerdi. Bu Charcot-Marie-Tooth dediğimiz ilerleyici bir hastalık. Ve kişide sinir bozukluğu yapıyor. Bacaklarda ve kollardaki sinirlerde felçliğe yol açıyor. İlerleyen bir hastalık. Bizi bir doktor arkadaşın tavsiyesi ve yönlendirmesiyle buldular. Biz de tedavisini yaptık. Her iki kız kardeşin tedavilerini önce birer ayaklarına yaptık. Ameliyat yaklaşık 2, 2 buçuk saat sürdü. Ameliyatta ilk baş birer ayaklarını ameliyat ettikten sonra diğer ayaklarını da yaklaşık 15 gün sonra ameliyat ettik. Ondan sonra alçıya aldık. Ülkelerinde de takiplerini yaptık. Önerilerimiz üzerine fizik tedavi de uygulandı. Ve şu anda biz de bu durumlarına şaşırıyoruz. Hakikaten çok iyi bir sonuç oldu. 1 gece hastanede yattılar, ertesi gün onları taburcu ettik. Yürümelerini beklemedik, belki de yardımcı cihaz aletleriyle yürümelerini beklerdik. Ancak onların yardımsız cihazlarla şu anda yürüyebilmeleri bizi çok mutlu ediyor“ ifadelerini kullandı.