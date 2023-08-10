Kazak Milli şairi Abay Kunanbayev doğumunun 178'inci yılında anıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Kazak Milli şairi Abay Kunanbayev’in 178’inci doğum günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Keçiören Belediyesi Kazak Milli şairi Abay Kunanbayev’in 178’inci doğum yıldönümü için anma programı düzenledi. Emrah Mahallesi’nde bulunan Abay Kunanbay Parkı’ndaki anma programına Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Konsolosu, büyükelçilik yetkilileri, Kazak sanatçılar ve Keçiören Belediyesi yetkilileri katıldı. İstiklal Marşı ve Kazakistan milli marşının okunmasıyla devam eden programda Kazakistanlı sanatçılar Kunanbayev’in şiirlerinden ve bestelenerek şarkı haline getirilen eserlerinden oluşan bir dinleti gerçekleştirdiler. Kazakistan’da her yıl 10 Ağustos’ta, Kazak halkının milli değerlerin canlı tutulması için “Abay Günü” olarak kutlanıyor.