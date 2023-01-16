Kazakistan Büyükelçisi'nden Avrasya Bir Vakfına ziyaret

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, Avrasya Bir Vakfı ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni ziyaret etti.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev , Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ve beraberindeki heyet Avrasya Bir Vakfını ziyaret ederek toplantı gerçekleştirdi. Toplantı da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Avrasya Bir Vakfı Genel Başkanı Şaban Gülbahar Kazakistan ile sadece ekonomi değil kültür eğitim ve spor alanlarında da sürekli gelişen bir ilişkinin olduğunu belirterek“ Bu iki ülke arasındaki yaklaşık 30 yıldır devam eden bu ilişkiler elbette yeterli değildir. Türk dünyası için stratejik öneme sahip Akdeniz’in ortasında kurulmuş yeni bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda Kazakistan’dan kuvvetli destekler beklemekteyiz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki biz birbirimize yaklaştıkça mesafeler daha kısalacak birbirimizi daha iyi anlayacağız. Kederde ve sevinçte daha çok omuz omuza duracağız. Bu birliktelikten daha büyük bir ekonomik kültürel kalkınma ve çelik halatlarla birbirine bağlı kardeşlik iklimi inşa edilecektir” dedi.

“Biz dost değiliz biz kardeşiz”

Bağımsızlıklarını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olmasının her zaman gurur verdiğini söyleyen Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiev “Avrasya Bir Vakfı 1994’ten itibaren bizim kardeşimiz olan Türkiye Cumhuriyeti devletiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Aslında bugünkü toplantımız bir toplantı değildir. Burası bir kardeş buluşmasıdır. Biz dost değiliz biz kardeşiz. Türkiye Cumhuriyeti 1991 yılında bizim bağımsızlığımızı ilk tanıyan ülke olmuştur. Biz bunu her zaman gururla söylüyoruz. 31 yıl içerisinde Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerimiz ve işbirliğimiz gitgide verimli bir şekilde gelişiyor” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz büyüyorsa dostlarıyla büyüyor”

Toplantıda konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu “Gerçekten dost ve kardeş ülkemiz Kazakistan’la ticari, ekonomik ve siyasi süreç ziyadesiyle bizleri memnun ediyor. Ülkemiz büyüyorsa dostlarıyla büyüyor. Büyüyorsa kardeş ülkeleriyle büyüyor. Bu büyüme süreci baharın sürecidir” ifadelerini kullandı.

“Daha geniş işbirlikleri yapmak istiyoruz”

Kazakistan ile her alanda ciddi bir işbirliği olacağını ifade eden ASAM Başkanı Musa Serdar Çelebi “Türkiye’den 4 kat büyük bir coğrafyada dünyanın en zengin yeraltı yerüstü servetlerine sahip kardeş ülkemiz Kazakistan ile her alanda çok daha ciddi bir işbirliği söz konusu olacak. Sanatta, musikide hemen kültürel alanların tamamında daha yakın işbirliklerinin gerçekleşmesine katkı sunmak istiyoruz. Kazakistan’da Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak sivil yapılanmalar ile aynı zamanda resmi yapılanmalarla daha geniş işbirlikleri yapmak istiyoruz. İyilik üzerine, gerçeklik üzerine, güzellik üzerine insanlığa hizmet edecek geçmiş bir tarihimiz var. O şanlı geçmişe uygun güzel bir gelecek birlikte inşa edebileceğimize inanıyorum” dedi.

Toplantıya Kazakistan heyetinin yanı sıra Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, ASAM Başkanı Musa Serdar Çelebi, Avrasya Bir Vakfı Genel Başkanı Şaban Gülbahar ve çok sayıda katılımcı katıldı.