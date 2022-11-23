Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin 30. yılı için tebrik mesajı

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 30. yılı için tebrik mesajı yayımlayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev, "Bu kutsal yuvanın temelinin güçleneceğine, dünya eğitim ve bilim sistemindeki en prestijli yüksek öğretim kurumu haline geleceğine inancım tamdır" dedi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Üniversiteler Birliği üye üniversitelerden gelen 50’den fazla rektör ve üniversite temsilcilerinden oluşan geniş katılımlı 6. Genel Kurul Toplantısı ve 30. yılı kutlaması gerçekleştirildi. Türkistan’da yapılan toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev’de bir tebrik mesajı gönderdi. Tokayev’in mesajını ise Türkistan Eyalet Valisi Darhan Satıbaldı okudu.

"Bu kutsal yuvanın dünya eğitim ve bilim sistemindeki en prestijli yüksek öğretim kurumu haline geleceğine inancım tamdır"

Tokayev, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin 30. yıldönümü kutlu olsun. Bugün bütün ülkemiz için çok önemlidir. Bağımsızlığın ilk yıllarında tüm Türk Dünyası’nın manevi başkenti olan Türkistan’da açılan üniversite, kısa bir sürede tüm kardeş ülkelerin ortak eğitim merkezi olmuştur. Aynı zamanda bir bütün olarak Türk medeniyetinin manevi yuvası haline gelmiştir. Ülkemizin tarihinde uluslararası yükseköğretim kurumu statüsüne sahip olan ilk üniversite olmuştur. Bu yıllarda üniversite hızla gelişti ve kendi zengin tarihini oluşturdu. Olabildiğince dünya eğitim sistemiyle bütünleşmiş, temel eğitim kurumlarıyla yakın ilişkiler kurmuştur. 2020’de üniversite, akademik bağımsızlık bakımından özel statüye sahip oldu. Bugün de modern bir altyapıya sahiptir. Burada, gençlerin sosyal açıdan desteklenmesi için özel bir sistem oluşturulmuştur. Ahmet Yesevi Üniversitesinin verdiği diploma, bütün Türk dünyası ülkelerinde takdir edilmektedir. Üniversitenin akademik personeli, ülkenin çeşitli alanlarında nitelikli uzmanların yetiştirilmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bugün de 90 binden fazla üniversite mezunu vatanımızın yararına başarıyla hizmet etmektedir. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi kazandığı büyük başarılarla 30. yıldönümünü kutluyor. En önemlisi, Üniversite’nin daha da gelişme ve büyük zirvelere ulaşma potansiyeline sahip olmasıdır. Bu kutsal yuvanın temelinin güçleneceğine, dünya eğitim ve bilim sistemindeki en prestijli yüksek öğretim kurumu haline geleceğine inancım tamdır.”