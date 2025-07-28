Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in 28-29 Temmuz tarihlerinde Ankara’ya geleceğini duyurdu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Duran paylaşımında, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 28-29 Temmuz 2025 tarihlerinde Ankara’da resmi temaslarda bulunacaktır. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı icra edilecektir" dedi.

Duran, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın" seyri ile bu ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımların değerlendirileceğini, güncel küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını aktardı.

Duran, ayrıca heyetler arasındaki görüşmelerde, iki ülke münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanmasının da öngörüldüğünü kaydetti.