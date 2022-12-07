Kazakistan ile Balıkesir arasında medya işbirliği kuruluyor

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı’nın düzenlediği organizasyonla Balıkesir’de bulunan Kazakistanlı gazeteciler hazırlanan programları çerçevesinde Ayvalık’taydı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Kazakistan’dan gelen gazeteci, radyocu ve televizyoncular Ayvalık’ın ünlü zeytin ve zeytinyağlarına yakın ilgi gösterdi.

Vakıf Başkanı Naziya Bissenova başkanlığında dört günlük programla Balıkesir’e gelen Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı heyeti Ayvalık’ta; Ayvalık Belediyesi’ne ait Zeytin Müzesi ve bir alışveriş merkezi ile zeytinyağı fabrikası, Şeytan Sofrası ile Cunda Adası’nı gezdi.

Bol bol alışveriş yapan Kazak gazeteciler Ayvalık’ın ünlü zeytin ve zeytinyağlarına yoğun ilgi gösterdi.

Ayvalık’ın tarihi ve doğal güzelliklerine adeta hayran kaldıkları gözlenen Kazak heyet, her anlarını çektikleri hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.

“İki ülke arasındaki medyanın işleyişi hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk”

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün burada Balıkesir turizminin başkenti ve bölgenin zeytinyağı deposu olarak nitelediğimiz Ayvalık’tayız. Türki Cumhuriyetlerinden Kazakistan’da Türk dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziha Birsenova ve Kazakistan’ın 5 ayrı şehrinden gelen meslektaşlarımızı ağırlıyoruz. Türki Cumhuriyetlerinden gelen meslektaşlarımızla birlikte ilk iki gün hem Balıkesir’imizi tanıttık, hem de iki ülke arasındaki medyanın işleyişi hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Biz; Türkiye’deki ve Kazakistan’daki gazeteciler nasıl işbirliği yapabiliriz, diğer Türki Cumhuriyetlerindeki arkadaşlarımıza nasıl geliştirebiliriz şeklinde görüş alışverişinde bulunbiduk. Gayet faydalı bir çalışma oldu. Biz Balıkesirli Türk gazeteciler olarak şunu söylüyoruz; Türki Cumhuriyetleriyle, Türkiye’nin; kavgası da bir, sevdası da. Enformasyon noktasında da dünyanın hakikaten muhtaç olduğu bir dönemde işbirliği yapılması gerektiğine inanıyorum. Bizim Kazakistanlı meslektaşlarımızla bugün attığımız adım ve İletişim Başkanlığımızın bu doğrultuda başlattığı çalışmalar katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

Amaç Türk Dünyası Medya Birliği’ni güçlendirebilmek

Kazakistan’da Türk dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziha Birsenova, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın davetiyle Balıkesir’e geldiklerini belirterek, “Burada, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir bey ve İsveç’te yaşayan dostumuz, kardeşimiz, meslektaşımız Levent Karağaç bey sayesinde buradayız. Kazakistan’da; televizyon, radyo ve gazetelerde çalışan 20 kadar arkadaşımız Balıkesir’i çok beğendi. Hatta pek çoğu önümüzdeki yaz mevsiminde Balıkesir’e gelip tatillerini geçirmeyi planlıyorlar. İnşallah bizler bundan sonra da Balıkesir’de, Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte güzel projeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı’nın sadece Türkiye’de değil, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Rusya ve Avrupa’daki Türk Gazetecilerle işbirliği köprüsünü kurmayı hedeflediklerini kaydeden Birsenova, “Amacımız da; Türk Dünyası Medya Birliği’ni güçlendirebilmektir. Ekim ayı içerisinde, Kazakistan’da; Kırgızistan, İtalya, Türkiye ve başka ülkelerden de gelen gazetecilerle Türk Dili Konuşan Gazeteciler Medya Forumu’nu düzenledik. Bunun 3.sü de inşallah seneye Kazakistan’da olacak. Bu konudaki hedefimiz ise; Gazeteciler çok çalışan ve çaba verenler olduğu için bu vesile ile Türk Dünyası ve halkına hizmet verebilmektir” diye konuştu.

Kazakistan’da televizyon ekranları ve gazetelerinde yaptıkları çalışmalarla yakından tanınan Kazak medya mensupları Ayvalık ziyaretini, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde Cunda Adası’nda yenilen akşam yemeği ile tamamladı.

Kazak gazeteciler; zeytinyağlı mezeler, deniz ürünleri ve ot çeşitlerinin ağırlıkta olduğu Ayvalık Mutfağı’na hayran kaldıklarını ifade etti.

Kazak heyet, Ayvalık’ta yayınlanan gazete ve dergilere de yoğun ilgi gösterdi.