Kazakistan, Türkiye'ye 60 kişilik ikinci bir arama-kurtarma ekibi gönderdi

Kazakistan, Türkiye’de yaşanan depremin ardından 60 kişilik ikinci bir arama kurtarma ekibi gönderdi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremin etkilerinin en aza indirilmesi için ikinci arama-kurtarma ekibinin yola çıktığı kaydedildi. Açıklamada, "Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı Arama Kurtarma ekibini taşıyan uçak, yıkıcı depremin sonuçlarının giderilmesine yönelik yardım olanaklarını genişletmek için Türkiye’ye yola çıkıyor" denildi. İkinci arama kurtarma ekibinin 60 kişiden oluştuğu aktarılan açıklamada, "İkinci ekibimiz, Gaziantep şehrinde arama kurtarma çalışmalarına katılacak" denildi. Açıklamada, Kazakistan’dan gelip Türkiye’de görev yapan toplam personel sayısının 100 olacağı kaydedildi.

Kazakistan’dan 1 milyon dolar destek

Öte yandan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hükümete, Türkiye’deki depremzedelere yardım için 1 milyon dolar tahsis etme talimatı verdi. Kazakistan’ın ilgili makamlarının Türk tarafıyla depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ekstra destek konusunun incelendiği de aktarıldı.