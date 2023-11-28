Kazakistanlı Gazeteciler, Gömeç Heykel Sempozyumunu ziyaret etti

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfının bu yıl ikincisini düzenlediği organizasyon dâhilinde, Balıkesir’de bulunan Kazakistanlı gazeteciler, Gömeç ilçesinde bulunan Gömeç Su Altı Heykel Galerisinde sergilenen 12 heykeltıraşın ve 9 genç yeteneğin hünerli ellerinde Marmara Mermeri’nin şekillendiği heykelleri ziyaret ettiler.

Vakıf Başkanı Naziya Bissenova başkanlığında 4 günlük programla Balıkesir’e gelen Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı heyeti, Gömeç sahili ve Gömeç Su Altı Heykel Galerisinde sergilenen 12 heykeltıraşın ve 9 genç yeteneğin hünerli ellerinde Marmara Mermeri’nin şekillendiği heykelleri gezerek video ve fotoğraf çektiler.

Kendilerine ziyaret sırasında Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam eşlik ederek Gömeç Su Altı Heykel Sempozyumu ile ilgili çalışmalar hakkında Kazakistanlı gazetecilere bilgi verdi.

Kazakistan’da televizyon, radyo ve gazetelerde çalışan 10 meslektaşıyla Balıkesir’i geçen seneki gibi bir kez daha gezmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vakıf Başkanı Naziya Bissenova, “Geçen sene ilk kez geldiğimiz Balıkesir ve ilçelerine hayran kalmıştık. Bu ziyaretlerimizde Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ile çok sıkı bir dostluk köprüsü oluşturduk. Bu yaz Kazakistan’da Balıkesirli gazeteci meslektaşlarımızı ağırladık. Şimdi de biz yine Balıkesir’e geldik. Gömeç’te su Altı heykel sempozyumu heykellerini ve su altı dalış köyünü duymuştuk bizzat gelip yerinde görmek istedik. Yapılan çalışmalar hakkında Gömeç Belediye Başkanımızdan bilgi aldık. Başkanımızda bizi seneye yaz ayında davet ederek su altında da bu resifleri bize gösterebileceğini söyledi. Bu tür uluslararası çalışmalar dünyada her zaman imza bırakacak çalışmalar, bu heykelleri su altında görmek için ülkemizden çok sayıda ziyaretçi geleceğine inanıyorum. dedi.