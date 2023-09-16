Kazaklar doğdukları Manyas'ta hasret giderdiler

Yıllar önce Manyas’tan göç ederek Amerika ve Rusya’ya dönen Kazak 6 kız kardeş doğdukları toprakları ziyaret ettiler.

Çarlık Rusya’dan kaçarak Osmanlı İmparatorluğuna sığınan ve Manyas Gölü kıyısına yerleşen ve 1962 yılında bir kısmı ABD’ne ve çoğu da Rusya’ya geri dönen Manyas kazaklarından 6 kız kardeş doğdukları toprakları ziyaret etmek için Manyas’a geldiler. Manyas’ın kırsal Kocagöl eski adıyla Kazaklar mahallesinden Ahmet Koyuncu’nun konuğu olarak gelen 6 kız kardeş mahalle ve çevreyi gezerek özlem giderdiler. En büyüğü 74 en küçüğü ise 58 yaşında olan altı kız kardeş Manyas’ta Belediye Başkanı Tancan Barcin ve AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay’ıda ziyaret ettiler. Gece ise Manyas’ın düşman işgalinden kurtuluş günü halk konseri öncesi vatandaşları selamlayıp kendilerini tanıttılar ve iki şarkı söylediler. Manyaslıların büyük coşkusuyla karşılaşan kazaklar iki kardeşin doğduğu topraklar olan ve ailelerinin geçim kaynağı olan Manyas Gölü ile Kocagöl mahallesinde anılarını tazelediler.

Hima ve Akilina kardeşlerin kırsal Kocagöl mahallesinde doğdukları, ilkokulu burada okudukları ve 1962 yılında buradan göç ettiklerini söylerlerken diğer kardeşler Mariy, Zahar, Varvara, Anna ve Lüba Babayvı’nın ise ailesinin ve iki ablasının doğup yaşadıkları toprakları merak ettikleri için geldiklerini belirttiler. Kardeşlerin en büyüğü Hima Babayvi "Ben Kazaklardan ayrıldığım da 13 yaşındayım, Kazaklar’a (Kocagöl) köyüne yalnız geldiğim halde evimi bildim, kapıya vurdum, kim duruyor burada dedim Fatma abla sen misin? Dedim, o da bana Hima’cım sen misin dedi birbirimize sarıldık. Sesinden tanıdım, buraları çok özlüyorum ama orada da çocuklarım ve torunlarım var" dedi.

Hima Babayvi ve kardeşlerine ilkokulu birlikte okudukları Fatma Çakar’da eşlik etti. Kazak misafirler Belediye Başkanlığını ziyaretlerinde Tancan Barcin kazak konuklara Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi Coğrafya Bölüm Başkanı Yılmaz Arı tarafından hazırlanıp basılan "Manyas Kazakları "kitabını hediye ederken, kardeşlerden Varvara’nın doğum gününü pasta ile kutladılar. Ahmet Koyuncu ailesi ise konuklarına Kazakların adını alan ve onların tohumlarını getirip Kocagöl ve çevresine sevdiren coğrafi işaretli Kazak fasulyesinden ikram ettiler. Kazaklar ziyaretleri sonrası ülkelerine döndüler.