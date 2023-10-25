Kazan'ın Kahramankazan oluşunun 7'nci yıl dönümü kutlandı

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Ankara’nın Kazan ilçesine “Kahraman” unvanı verilişinin 7’nci yıldönümü kutlandı.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan savaş uçakları sivil halkı, TMBB’yi ve devlet kurumlarını bombaladı. Üs komutanlığından kalkan uçaklara engel olmak isteyen Kazan halkı, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direndi. O gece 9 şehit ve 92 gazi veren Kazan ilçesine “Kahraman” unvanı verildi.

Bu çerçevede Kahramankazan Belediyesi ve 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ortaklığında etkinlik düzenlendi. Mehter takımının resitali ile başlayan etkinlikler Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Etkinliğe 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı Akın, burada yaptığı konuşmada, Kahramankazan halkının 15 Temmuz gecesinde büyük fedakarlık yaptıklarını belirterek, “FETÖ’nün hain darbe ve işgal girişiminde Türk milleti ve Kahramankazan halkı kendini düşman ellerine teslim etmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kayıtsız kalmayan aziz milletimiz, o gece askeriyle, polisiyle, işçisiyle, memuruyla, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle tek vücut olup ülkesine ve bayrağına sahip çıktı” diye konuştu.

Etkinlik, Kahramankazan Müftüsü Mahmut Ay’ın şehitlere dua etmesinin ardından tamamlandı.