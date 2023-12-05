Kazanan dostluk oldu

Gebze Ampute Futbol Takımı ve ilçe protokolünden oluşan takım dostluk maçında karşılaştı. Maçta Gebze Ampute Futbol Takımı gönülleri fethetti.

Gebze Belediyesi Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde dostluk maçı düzenledi. Gebze’yi Süper Lig’de temsil eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ile ilçe protokolünden oluşan takım dostluk maçında karşılaştı.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bizler her zaman şunları söylüyoruz; engel insanların zihinlerinde başlıyor. Dolayısıyla bizler insanların zihinlerindeki engelleri kaldırmalıyız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hizmet ediyoruz. Bizler yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Bir insan ama olabilir, gözleri görmüyor olabilir ama asıl engelli gerçekleri gördüğü duyduğu halde sessiz kalandır. Kalbi sevgiyle, inançla, merhametle dolu olan insanın hiçbir engeli yoktur. Bu anlayış ile Gebze’deki birçok sosyal faaliyetimizde gözettiğimiz önceliklerimiz bunların merkezinde oluştu" dedi.

Gebze Kaymakamı Özyiğit ise "Sizleri çok seviyoruz. Toplum içerisinde onların insanca yaşaması için tüm kurumlarımızın zemin hazırlaması lazım. Bu çerçevede tüm kurumlarımızın ve belediyemizin çalışmalarını beğeniyor ve başarıların devamını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından başlayan karşılaşmanın başlangıç vuruşunu ise Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Özyiğit gerçekleştirdi. Kıyasıya rekabetin olduğu maçın galibi ise 12-8 skorla Gebze Belediyesi Ampute FK oldu.