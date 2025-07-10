Kazancı Holding 5 şirketiyle Fortune 500'de

Kazancı Holding Grup Şirketleri olan Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik Perakende Satış, Aksa Jeneratör ve Aksa Elektrik Satış, 2024 yılında gösterdikleri performansla Fortune 500 Türkiye listesindeki konumlarını daha da pekiştirdiler.

Enerji sektöründe global bir güç olma vizyonu ve sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisiyle ilerleyen Kazancı Holding, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye listesinde bu yıl 5 grup şirketiyle birden yer alarak önemli bir başarı elde etti. Fortune 500 Türkiye listesinde satış gelirleri itibarıyla, Aksa Doğalgaz 48’inci sırada, Aksa Elektrik Satış 67’nci sırada, Aksa Enerji 97’nci sırada, Aksa Elektrik Perakende Satış 98’inci sırada ve Aksa Jeneratör 193’üncü sırada yer alırken, Aksa Enerji EBİTDA büyüklüğünde 39’uncu sırada, toplam aktifleri itibariyle 38’inci sırada ve özkaynak büyüklüğü bakımından da 37’nci sırada yer alarak Fortune 500 listesi içinde ilk 50’de önemli bir yerde konumlandı.Aksa Grup şirketleriyle listede yıllardır istikrarlı biçimde yer alan Kazancı Holding’in, Fortune 500 Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası hâline geldiği belirtildi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı, "Holding olarak enerji sektörünün üretimden dağıtıma, teknolojiden altyapıya tüm kritik halkalarında güçlü bir varlık gösteren ve değer üreten entegre bir yapı inşa ettik. Fortune 500 Türkiye listesinde enerji alanındaki tüm şirketimizle birlikte yer almamız, bu uzun soluklu stratejimizin doğal bir yansıması. Bu tablo aynı zamanda geleceğe yönelik yatırımlarımızın, küresel vizyonumuzun ve sürdürülebilir yüksek büyümeye dayalı iş modelimizin bir sonucudur. Türkiye’den doğan global bir enerji oyuncusu olarak, dünyanın dört bir yanında değer üretmeye devam edecektir."

Yapılan açıklamaya göre Aksa Enerji, 3 bin 124 MW’lık kurulu gücüyle Türkiye’nin önde gelen enerji üreticileri arasında yer alırken, faaliyetlerini Orta Asya, Afrika ve Avrupa’da hızla genişletiyor. Aksa Doğalgaz, 47 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğu ve 11 milyar metreküp gaz dağıtım hacmiyle sektör lideri konumunda. Aksa Elektrik; 9 şehirde, yaklaşık 4 milyonluk nüfusa elektrik dağıtımı gerçekleştiren dağıtım şirketleri ve 1 buçuk milyon tüketiciye kaliteli elektrik tedarik hizmeti sunan perakende şirketleri ile yeşil ve dijital dönüşümü destekliyor. Aksa Jeneratör ise Türkiye’nin en büyük jeneratör üreticisi olarak globalde ilk 5 üretici arasında yer alıyor. Holding, 2024 yılında gerçekleştirdiği yaklaşık 750 milyon dolarlık yatırımla global büyümesini pekiştirirken, 2030 yılına kadar 5 milyar doları aşan yeni yatırım planlarıyla katma değer odaklı çalışmalarına devam ediyor.