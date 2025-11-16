Kazancım Gazze İçin kampanyası tanıtım programı Ümraniye'de gerçekleştirildi

Ümraniye Belediyesi tarafından Gazze’deki sivillere destek olmak amacıyla başlatılan "Kazancım Gazze İçin-Bir Günlük Gelirim Gazze’ye" kampanyasının tanıtım programı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında Ümraniye esnafı, bir günlük kazançlarını savaş mağduru Gazze halkına bağışlayarak örnek bir dayanışma sergileyecek.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın öncülüğünde başlatılan kampanya, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekmeyi ve toplumun tüm kesimlerinde duyarlılık oluşturmayı amaçlıyor. Başkan Yıldırım, kampanyanın sadece maddi katkıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda vicdani bir duruşun ve insanlık sorumluluğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Programa, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte ilçedeki STK temsilcileri, Meslek Odası temsilcileri, teşkilat mensupları, esnaf ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Ümraniye Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütülen kampanyaya 30’dan fazla STK’nın aktif destek vermesi, ilçede geniş kapsamlı bir birliktelik oluşturarak dayanışma ruhunu güçlendirdi. Kampanya doğrultusunda esnafın yapacağı bağışlar, güvenilir kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kampanya kapsamında, ilçedeki esnaflar belirledikleri bir günlük kazançlarını, Gazze’deki mağduriyetin giderilmesine yönelik yardım çalışmalarına bağışlayacak. Belediye, bağış sürecinin düzenli, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm koordinasyonu sağlayacağını açıkladı.

Programda yapılan konuşmalarda ise hem Gazze’deki insanî durumun ciddiyetine dikkat çekildi hem de esnafın gösterdiği duyarlılığın toplumsal birlik adına büyük önem taşıdığı vurgulandı. Başkan Yıldırım, "Bu kampanya yalnızca bir bağış hareketi değil; gönüllerin Gazze ile birleştiği bir dayanışma köprüsüdür. Ümraniye her zaman mazlumun yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.