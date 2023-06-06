Kazaya karışan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ile oğlu yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kadın gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Dr. Ahmet Ufuk Tokcan Sokağa dönüş yapmaktan olan sürücü Mukaddes Nur D. (21) yönetimindeki 06 DE 0461 plakalı otomobil, seyir halinde olan Mustafa Ş. (36) idaresindeki 16 BAB 237 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve 6 yaşındaki oğlu Sabri Safa Ş. yaralandı.

Gözyaşlarına boğuldu

Kazanın ardından şoka giren kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu. Yaralanan sürücü ve oğluna, kaza yerindeki özel sağlık kuruluşunda görevli sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.