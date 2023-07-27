Kazdağı'nda bulunan yaralı çakır kuşu tedavi altına alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından ve Kazdağı Milli Parklar Şefliğine teslim edilen bayağı çakır (Accipiter gentilis) kuşun tedavisine başlandı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından ve Kazdağı Milli Parklar Şefliğine teslim edilen bayağı çakır (Accipiter gentilis) kuşun tedavisine başlandı.
Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Tedavi Merkezi veteriner hekimleri ile birlikte yapılan muayenede, kuşun dijital röntgen tetkiklerinde vücudunda herhangi bir kırığa rastlanılmadığı açıklandı. Çakır kuşunun tedavi ve rehabilitasyonunun ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.