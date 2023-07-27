Kazdağı'nda bulunan yaralı çakır kuşu tedavi altına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından ve Kazdağı Milli Parklar Şefliğine teslim edilen bayağı çakır (Accipiter gentilis) kuşun tedavisine başlandı.

Kazdağı'nda bulunan yaralı çakır kuşu tedavi altına alındı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından ve Kazdağı Milli Parklar Şefliğine teslim edilen bayağı çakır (Accipiter gentilis) kuşun tedavisine başlandı.

Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Tedavi Merkezi veteriner hekimleri ile birlikte yapılan muayenede, kuşun dijital röntgen tetkiklerinde vücudunda herhangi bir kırığa rastlanılmadığı açıklandı. Çakır kuşunun tedavi ve rehabilitasyonunun ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.