Kazdağında 750 yıllık çınar ağacı ilgi odağı oldu

Edremit ilçesinde, Kazdağındaki Şahinderesi kanyonunda yer alan 750 yıllık çınar ağacı yaşı ve ilginç yapısı ile dikkat çekiyor. Çok eski yıllarda yıkılan anıt ağacın gövdesi bir ağacın gövdesi ile birleşince ortaya farklı bir görüntü ortaya çıktı.

Edremit’in Altınoluk Mahallesinde Kazdağlarının eteğindeki Şahinderesi Kanyonunun girişinde yer alan 750 yıllık çınar ağacı ilgi odağı oldu. Şahinderesi Kanyonuna gelen vatandaşlar, tarihi çınar ağacı ile fotoğraf çekmeden geçmiyorlar. Yere yatan ağacın gövdesi bir başka çınarın gövdesi ile birleşince ilginç görüntü ortaya çıktı. Çınarı görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çınarı ilginç bulduğunu anlatan Turgay Karali, “ İstanbul Tuzla’dan geliyorum. İlk defa geliyorum buraya.750 yıllık bir ağaç. Çok da dikkat çekici. Devrilmiş gibi gözüküyor. Ama, alttan kaynak olmuş. Toprakla birleşmiş. Çok ilginç bir ağaç” dedi. Hamdi Mengi de, “ İlk defa geldik bu Şahinderesi Kanyonuna. İlk geldiğim yerde de bu ağacı gördük. Çok enteresan bir ağaç. 750 yıllık olduğu belirtiliyor. İki gövdesi var. Böyle enteresan ağacı ilk defa gördük. Hayretler içindeyim yani. Şahinderesi Kanyonunu herkesin görmesini isterim” dedi. Kemal İşi ise, “ Çınar ağacını ilk defa gördüm. Birde ikisi birleşmiş gibi gözüküyor. 750 yıllık olduğu söyleniyor. Çok dikkatini çekti” diye konuştu. Kaan Tuna da, “ 750 yıllık bir ağaç. İki ağaç herhalde birbiri ile kaynaşmış. Bayağı enteresan geldi. Deve görünümü desem, at figürümü desem. Tuhaf bir şey olmuş Ama, güzel de olmuş. Burada zaten gezilip görülecek Şahinderesi Kanyonu vardı. Bu da artı bir değer olarak bu gün karşımıza çıktı. İnsanların gelip görmesini isterim” dedi.