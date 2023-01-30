Kazdağları lavanta kokacak

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Bölge Müdürlüğü Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Tepeoba Mahallesi sınırlarındaki Kazdağları eteklerinde bulunan ve geri teslim alınan maden sahasında incelemelerde bulundu. Maden sahası çok kısa bir zamanda lavanta bahçesine dönüştürülecek.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Edremit İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis ve İşletme Müdürlüğü Şeflerinin hazır bulunduğu incelemede; sahanın bölgedeki arıcılar için bal ormanı olarak ta kullanılmasına imkan sağlanması açısından, içerisine başta gelir getirici türler olmak üzere 120 bin adet lavanta, 5 bin adet adaçayı, çevresine ise servi ve yalancı akasya fidanları dikilerek, hem ülke ekonomisine, hem de bölge halkının bütçelerine katkı sağlanması açısından ağaçlandırılması gerektiğini söyleyerek çalışmalara bir an önce başlanmasının talimatını verdi.

Bölge Müdürü Kayıran, sahada yapılan çalışmaları yakından takip edeceğini ve sahanın 2-3 ay içerisinde Lavanta bahçesine dönüştürüleceğini dile getirdi.