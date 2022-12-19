Kazdağları'nda bulut geçişlerinde ortaya çıkan gökkuşağı beğeniyle izlendi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda bulut geçişlerinde ortaya çıkan gökkuşağı dikkatleri çekti.

Kazdağları'nda bulut geçişlerinde ortaya çıkan gökkuşağı beğeniyle izlendi
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EditörEditör
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nda bulut geçişlerinde ortaya çıkan gökkuşağı dikkatleri çekti.

Marmara’dan Ege’ye bulut geçişleri sırasında oluşan gökkuşağı, Kazdağları’nda seyri doyumsuz bir manzara oluşturdu. Gökkuşağı yaklaşık yarım saat kadar izlenebildi. Poyraz rüzgarlarının taşıdığı bulutlar Kazdağları’nda serpintili yağışa neden olurken, bölgede hava sıcaklıkları ise 7 ila 10 derece arasında düştü.

Kazdağları'nda bulut geçişlerinde ortaya çıkan gökkuşağı beğeniyle izlendi