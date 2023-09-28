Kazdağları'nda cam seyir terasını 50 bin kişi ziyaret etti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu üzerinde bulunan cam seyir terası yoğun ilgi görüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yaptırılan cam seyir terasını sezonda 50 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Edremit’in Altınoluk Mahallesi’ne 7 kilometre uzaklıktaki Şahinderesi Kanyonu üzerinde yaptırılan cam terası yoğun ilgi gördü. Sezonun bitmesine rağmen her gün yüzlerce vatandaşı ağırlayan cam terası ziyaret eden vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. Kazdağları’nın essiz manzarasını seyretme fırsatı bulan vatandaşlar, bol oksijeni de ciğerlerine çekti.

Emeği geçenlere teşekkür eden emekli zabıta Cüneyt Keser, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın yaptırmış olduğu güzel bir yatırım. Güzel hoş bir yer yapmış. Emeği geçen tüm yetkili arkadaşlara, yetkililere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir yatırım. Güzel bir turizm beklentisi var. Allah razı olsun tüm emeği geçenlerden. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

İnşaat ustası Kemal İşi de, “İlk defa seyir terasına geldim. Manzara çok güzel. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Çok güzel manzarası var. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Öğretmen Baki Kesik ise “Cam terasın üzerindeyiz şu anda. Bence görülmeye değer, izlenmeye değer. Buradaki oksijeni çekmeye değer olarak gördüm. Her bireyin burayı görmesinde fayda görüyorum. Ben ailemle birlikte geldim. Gerçekten tebrik ediyorum emeği geçenleri” diye konuştu.

Program yapımcısı Sezin Öztürk de, “Ben İstanbul’dan geldim. Buralara daha önce de defalarca gelmiştim. Ama Kazdağları’na bu cam terasının yapılması buraya çok büyük bir değer kattı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde cam teraslar var. Bunların birkaçını görme şansım oldu. Kazdağları’nı, özellikle böyle bir açıdan görmek çok daha efsanevi bir görüntü oluyor. O yüzden yapanların ellerine sağlık. Gerçekten burası Kazdağlarına çok büyük bir değer katmış. Zaten Kazdağları Türkiye’nin oksijen kaynağı. Buraların havası bile yeter. Buranın manzarasını böyle bir açıdan seyretmekte her şeye değer diyebilirim” dedi.