Kazdağları'nda fidanlar toprak ile buluştu

21 Mart Dünya Orman Günü etkinlikleri dahilinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerine öğrenciler ve protokol üyeleri eşliğinde fidan dikimi yapıldı

Kazdağları'nda fidanlar toprak ile buluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

21 Mart Dünya Orman Günü etkinlikleri dahilinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerine öğrenciler ve protokol üyeleri eşliğinde fidan dikimi yapıldı

Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Kazdağları eteklerinde Talimalanı mevkiinde 150 kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu. Kaymakam Ahmet Odabaş ile ilçedeki çeşitli okullardan öğrencilerin ve daire müdürlerinin katıldığı etkinlikte konuşan Edremit Orman iletme Müdür Yardımcısı Ulaş Ahatoğlu, fidanların nasıl dikileceği hakkında dikiminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi. Daha sonra öğrenciler ve protokol üyeleri ağaç fidanlarını toprak ile buluşturdu. Fidan dikim etkinliğinin sonunda hatıra fotoğraf çekildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb