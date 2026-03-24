Kazdağları'nda fidanlar toprakla buluştu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü kapsamında Kazdağları eteklerinde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kazdağları eteklerinde Talimalanı mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla 2 bin kızılçam fidanı dikildi. Program kapsamında konuşan Edremit Orman İşletme İşletme Şefi Fatih Şahin, fidan dikiminin doğru tekniklerle yapılmasının önemine değinerek katılımcılara uygulamalı bilgiler verdi. Açıklamaların ardından öğrenciler ve protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.
Etkinliğe Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.