Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı Kazdağları yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağları’nda bulunan Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda sürücüler güçlükle ilerliyor. Gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman devam eden kar yağışı nedeniyle yolun yüksek kesimlerinde buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle bazı trafik kazaları da meydana geldi.

Edremit ile Yenice ilçeleri arasındaki yolun açık tutulması amacıyla Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Yağan kar, güzergahı kullanan sürücüler için çileye dönüşürken, bazı vatandaşlar ise Kazdağları’nın Çınarlıhan mevkisinde aileleri ile kar topu oynayarak günün keyfini çıkarıyor.