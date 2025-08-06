Kazdağları'nda otomobil gören yavru ayılar böyle kaçtılar

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde arı yetiştiriciliği yapan Mehmet Yalnız (44), köy yolunda otomobiliyle seyir halindeyken aracının önüne iki yavru ayı çıktı. Yalnız’ı fark eden yavru ayılar korkarak kaçmaya başlayınca o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çanakkale sınırları içerisinde kalan Kazdağları’nın kuzey eteklerindeki Bayramiç ilçesinde yaşayan Mehmet Yalnız, 10 yıldır arıcılıkla uğraşıyor. Kazdağları’ndaki Serhat köyü mevkii Gebe Kestane mevkiinde kalan ekipmanlarını alıp evine doğru geri dönen Yalnız, yolda iki yavru ayıya rastladı. Yalnız’ı ilk fark ettiklerinde yoldan çıkamayan yavru ayılar bir süre yolda ilerlediler. Ardından korkularını atan yavru ayılar yoldan çıkarak gözden kayboldular. Kaçarken zaman zaman birbirine çarpan yavru ayıların görüntüsü görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Önce heyecanlandı sonra kayda aldı

Yavru ayıların kaçışını cep telefonu ile görüntüleyen Mehmet Yalnız, o anları böyle anlattı:

"Kazdağları’nda arıcılık yapmaktayım. Gebe Kestane bölgesindeydi arılarımızı yaklaşık 20 gün önce ovaya getirdik. Kestane zamanı geçti. Çadır ve diğer ekipmanlarımız oradaydı. Müsait olunca gidip onları alalım gelelim dedik, almaya gittik. Geri gelirken yolda ayılarla karşılaştık. Baktım yavru ayılar, heyecanladım. O arada cep telefonu ile videosunu çekme fırsatımız oldu."