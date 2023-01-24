Kazdağları'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçelerini bağlayan karayolunda meydana gelen sis trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Kazdağları'nda sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçelerini bağlayan karayolunda meydana gelen sis trafik akışını olumsuz yönde etkiledi.

Kazdağları’nda bulut geçişleri nedeniyle oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kazdağları’ndan geçen ve Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ilçelerini bağlayan yolda sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle, görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı.