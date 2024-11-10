Kazdağları'nda yoğun sis
Balıkesir'de akşam saatlerinde Kazdağları bölgesinde etkili olan yoğun sis trafiği olumuz etkiledi.
Balıkesir’de akşam saatlerinde Kazdağları bölgesinde etkili olan yoğun sis trafiği olumuz etkiledi.
Kazdağları’nda akşam saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çankkale’nin Yenice ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Hanlar ve Kapanca geçitlerinde yoğun sis trafiği olumsuz etkiledi. Bölgede görüş mesafesi zaman zaman 20 metrenin altına düşerken, sürücüler sis altında ilerlemekte güçlük çekti.