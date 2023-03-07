Kazdağları'nı keşfetmek artık daha kolay olacak

Kazdağları’nın zenginliğini ve güzelliğini en iyi şekilde tanıtmak amacıyla Şahinderesi Kanyonu’na yapılan cam seyir terasının şimdi de yolu yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 kilometresi kilit parke olarak döşenen 4 kilometrelik engebeli arazi yolu tamamlandığında, özel araç ve tur otobüsleri bölgede turizm sirkülasyonunu artıracak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Kazdağları’nın zenginliğini ve güzelliğini en iyi şekilde tanıtmak amacıyla 836 rakımlı Şahinderesi Kanyonu’na doğal dokuya uygun bir şekilde inşa edilen cam seyir terasının ulaşımı da kolaylaşıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 4 kilometrelik engebeli toprak yolun yüzde 50’sine kilit parke taşı döşedi.

6 metre genişlikteki bu yol sayesinde yerli ve yabancı turistler cam seyir terasına özel araçları ve tur otobüsleri ile daha kolay ulaşabilecek. Yine yolun kilit parke taşı yapılması sayesinde bölgede oluşabilecek yangın gibi afetlere bu yol sayesinde ivedilikle ulaşılabilecek. 2 kilometrelik yolun diğer yarısında çalışmalarını sürdüren ekipler, yaz sezonuna kadar çalışmaları tamamlayacak.