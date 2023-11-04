Kazdağları ormanları bulutların içinde kayboldu

Kazdağları'na çöken bulutlar içinde orman adeta kayboldu. Bulutların ormanlık alanların üzerine çökmesiyle birlikte Kazdağları'nda adeta bir bulut denizi oluştu. Bu doğa olayı dron kamerası ile görüntülendi.

Kazdağları ormanları bulutların içinde kayboldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kazdağları’na çöken bulutlar içinde orman adeta kayboldu. Bulutların ormanlık alanların üzerine çökmesiyle birlikte Kazdağları’nda adeta bir bulut denizi oluştu. Bu doğa olayı dron kamerası ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde bölgeye meteoroloji yağış uyarısı verirken Kazdağları’nda orman alanlarının üzerine çöken bulutlar adeta ormanı yuttu. Ormanlık alanlar bulutların altında kayboldu. Bu doğa olayı ile birlikte Kazdağları’nda adeta bir bulut denizi oluştu. Meydana gelen bu doğal olayı İhlas Haber Ajansı dronu tarafından görüntülendi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman